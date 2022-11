Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer mRNA-Spezialisten BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe an der Technologie-Börse Nasdaq ausgehend von den Oktober-Tiefständen inzwischen gut 40 Prozent an Wert gewinnen können. Gehe es nach den Analysten der US-Bank JPMorgan, so sei nun das Kurspotenzial für den Biotech-Titel erschöpft - trotz höherem Kursziel.JPMorgan habe das Kursziel für BioNTech von 132 auf 148 US-Dollar erhöht und das Votum auf "Neutral" belassen. Analystin Jessica Fye habe in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Corona-Impfstoffhersteller aktualisiert. Die Expertin habe ihre kurzfristigen Prognosen für mRNA-basierten Vakzinmarkt angehoben.In diesem Punkt sehe sie nun noch stärker ihre Favoritenrolle für BioNTech gegenüber Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9). Mit ihrer Umsatzschätzung für 2023 von nun 7,2 Mrd. Euro liege sie aber weiter unter der Marktschätzungen von 9,5 Mrd. Wesentlich optimistischer für BioNTech bleibe indes Analystin Olga Smolentseva von Bryan Garnier. Sie sehe den Biotech-Titel weiterhin erst bei 250 Dollar fair bewertet, das Rating laute nach wie vor "Buy".(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link