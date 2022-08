Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Mittwoch erneut deutlich nachgegeben. Das Papier habe im US-Handel mehr als 5 Prozent auf 152,04 Dollar verloren. Damit notiere das Papier wieder nahezu so tief wie Anfang Juli. Belastet habe dabei auch eine kritische Einschätzung vom Analystenhaus Cowen - auch wenn das Kursziel über dem aktuellen Kurs liege.Cowen schreibe, dass Corona irgendwann in eine endemische Phase eintreten werde - vermutlich in zwei bis drei Jahren. Dann werde wohl die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen in etwa das Ausmaß der Nachfrage nach Grippeimpfungen erreichen. Dies würde einen Nachfragerückgang bei den Corona-Impfstoffen von BioNTech bedeuten - eine Lücke die vermutlich zunächst nicht kompensiert werden könne. Die Analysten würden nun damit rechnen, dass es in den USA in Zukunft pro Jahr rund 100 Millionen Booster-Impfungen geben werde.Cowen schätze die Einnahmen für BioNTech mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty im Jahr 2024 auf 6 Milliarden Dollar, im Jahr 2025 auf 4 Milliarden Dollar. Cowen blicke in der jüngsten Studie auch auf die weitere Pipeline von BioNTech. Hier hebe das Haus die starke Krebsforschung hervor, weise aber darauf hin, dass sich viele Medikamentenkandidaten noch in einem frühen Stadium befänden.In der Ersteinschätzung vergebe Cowen das Rating "market-perform" für BioNTech. Das Kursziel sähen die Analysten bei 177,00 Dollar.Die Aktie von BioNTech sitze mittlerweile seit Monaten in einem Seitwärtstrend fest. Der Ausbruchsversuch nach oben von Anfang August sei gescheitert. Neuen Schwung könnte die Zulassung einer der Omikron-Impfstoffe bringen. Langfristig stehe aber ganz klar die weitere Pipeline im Fokus. Und hier sei BioNTech definitiv stark aufgestellt. In den kommenden Monaten dürfte es hierzu mehr und mehr Nachrichten geben. Könne BioNTech überzeugen, sei das Potenzial enorm.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.