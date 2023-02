Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech gebe Gas, was die Entwicklung der weiteren Pipeline angehe. BioNTech rechne damit, noch vor 2030 eine für größere Patientengruppen zugängliche Impfung gegen Krebs auf den Markt zu bringen. Entsprechende klinischen Studien, die in Großbritannien durchgeführt werden sollten, sollten noch im laufenden Jahr starten.Die in Großbritannien vereinbarten klinischen Studien an tausenden Patienten sollten noch in diesem Jahr beginnen, habe der Spiegel am Sonntag berichtet. Dafür würden derzeit die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte ausgewählt.Die Technik sei weit vorangeschritten. "So haben wir 2014 drei bis sechs Monate gebraucht, um einen individualisierten Krebsimpfstoff herzustellen, aktuell sind wir bei vier bis sechs Wochen", habe der Firmengründer Ugur Sahin gegenüber dem Spiegel erläutert. "Unser Ziel ist es, deutlich unter vier Wochen zu kommen."Anfang des Jahres habe BioNTech eine Vereinbarung mit dem Vereinigten Königreich geschlossen. Sahin habe damals erläutert:"Wir wollen die Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen beschleunigen, indem wir Technologien nutzen, an denen wir bereits seit über 20 Jahren forschen. Die Kollaboration wird sich auf die Behandlung verschiedener Krebsarten und Infektionskrankheiten fokussieren, von denen insgesamt weltweit hunderte Millionen Menschen betroffen sind. Die Vereinbarung hat bei einer erfolgreichen Umsetzung das Potenzial, die Therapieerfolge für Patientinnen und Patienten zu verbessern und kann einen frühzeitigen Zugang zu unserem Krebs- und Immuntherapien sowie zu innovativen Impfstoffen gegen Infektionserkrankungen ermöglichen. Das gilt für Menschen im Vereinigten Königreich und weltweit."Bis dahin gilt es für Anleger, Geduld zu bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Könnten die nächsten Daten überzeugen, dürfte die Aktie wieder Fahrt aufnehmen. (Analyse vom 21.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: