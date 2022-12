Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe seit Mitte Oktober eine starke Entwicklung hingelegt und sogar ein neues Mehrmonatshoch markiert. Allerdings hätten die Anschlusskäufe gefehlt. Das Unternehmen bleibe aber im Fokus - zum einen wegen einem möglichen Einsatz des Corona-Impfstoffs in China, zum anderen wegen der Onkologie-Pipeline.Von Null-Covid zu planloser Lockerung: Seit der Explosion der Corona-Fälle und dem abrupten Ende der rigorosen Null-Toleranz-Strategie in China vor zwei Wochen verbreite sich das Virus mit hoher Geschwindigkeit im Milliardenvolk. Vielerorts seien die Krankenhäuser voll.Die Wende habe die Krankenhäuser unvorbereitet getroffen, weil es bis dahin "keine Strategie" für eine Lockerung gegeben habe. Bislang sei die Impfung nicht mit Nachdruck vorangetrieben worden. Nur 70 Prozent der mehr als 60-Jährigen und 40 Prozent der Menschen über 80 Jahren hätten eine Booster-Spritze bekommen. Ausländische Impfstoffe - wie der mRNA-Impfstoff von BioNTech - seien aus politischen Gründen nicht zugelassen. Möglicherweise könnte es hier in China zu einem Umdenken kommen.Für die Unternehmensgrüner Uğur Şahin und Özlem Türeci sei der Corona-Impfstoff aber nur die erste Etappe eines größeren Ziels: "Man unterschätzt häufig, was in 30 Jahren möglich ist", hätten sie im jüngsten Stern-Interview gesagt. Im Jahr 2008 hätten sie BioNTech mit dem Ziel gegründet, neue Therapien gegen Krebs zu entwickeln. Insgesamt 22 Projekte würden sich hier mittlerweile in der klinischen Phase befinden. Im kommenden Jahr würden einige Ergebnisse erwartet.Könne BioNTech hier mit starken News auftrumpfen, dürfte dies der Aktie neuen Schwung geben. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über das Aprilhoch von 189,07 Dollar der Befreiungsschlag. Nach unten sichere die 38-Tage-Linie ab.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: