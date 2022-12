(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Ein von BioNTech/Pfizer entwickelter Kombinationsimpfstoff, mit dem künftig gleichzeitig gegen Covid-19 und Grippe geimpft werden könnte, sei von der US-Arzneimittelbehörde FDA in ein beschleunigtes Zulassungsverfahren aufgenommen worden. Das hätten das in Mainz sitzende deutsche Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) am Freitag bekannt gegeben.Der Impfstoff kombiniere einen mRNA-basierten Grippe-Impfstoff mit einem Corona-Impfstoff, der sowohl an die aktuell vorherrschenden Omikron-Sublinien BA.4/BA.5 als auch an den Wildtyp angepasst sei.Anfang November hätten die beiden Unternehmen den Beginn einer Phase-1-Studie des Impfstoffs gemeldet. Rund 180 Menschen zwischen 18 und 64 Jahren sollten in den USA daran teilnehmen.Derweil beginne in China eine Corona-Welle zu rollen. Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China müssten viele Krankenhäuser einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Shijiazhuang hätten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal" erlebt, habe das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag geschrieben. Kliniken seien überfüllt. Vielfach gebe es Schlangen. Patienten infizierten Ärzte und Gesundheitspersonal. Das Magazin habe von "Covid-Chaos" geschrieben.Damit könnte der mRNA-Impfstoff von BioNTech auch in China verstärkt in den Fokus rücken. Vor Kurzem sei der Impfstoff bereits für Ausländer mit Wohnsitz in China ("Expatriates") zugelassen worden: "Dies kann natürlich nur ein erster Schritt sein", habe damals Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Er hoffe, dass der Kreis der Berechtigten bald erweitert werden könne, "bis hin zu einer allgemeinen freien Verfügbarkeit des Stoffes".Die BioNTech-Aktie habe zuletzt wieder Fahrt aufnehmen können. Aus charttechnischer Sicht stehe bei dem Titel derzeit das Aprilhoch bei 189,07 Dollar im Fokus. Könne dieses geknackt werden, würde sich das charttechnische Bild weiter deutlich aufhellen.Bei der BioNTech-Aktie ist Geduld gefragt, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Eine allgemeine Zulassung in China oder positive News von der weiteren Pipeline könnten dem Papier neuen Auftrieb verleihen. (Analyse vom 12.12.2022)