Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe zum Wochenstart einen deutlichen Kurssprung hinlegen können. Gut sechs Prozent sei es am Montag im US-Handel nach oben auf 117,53 Dollar gegangen. Die anstehende Impfsaison im Herbst sowie wieder anziehende Corona-Zahlen stünden hier im Fokus. Wie zuletzt bekannt geworden sei, solle der angepasste Impfstoff auch bei der neuen Subvariante wirken.Eine steigende Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff wäre für BioNTech sicher gut, langfristig sei aber der Erfolg der weiteren Pipeline-Projekte entscheidend. Hier habe BioNTech-Chef Ugur Sahin bei der Entwicklung neuer Medikamente zunehmend ineffiziente Verfahren und lange Bearbeitungszeiten kritisiert.Die Zusammenarbeit mit den Behörden sei in der Corona-Zeit, als es um die Zulassung der ersten Impfstoffe gegangen sei, so intensiv wie noch nie gewesen, habe Sahin in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ"/Montag) gesagt. "Jetzt sind wir wieder im Normalzustand, und das bedeutet lange Bearbeitungszeiten. Wir haben sehr kompetente Regulatoren in Deutschland und in Europa, aber zunehmend ineffiziente Prozesse, die sehr viele Ressourcen sowohl bei den Behörden als auch bei Arzneimittelentwicklern verschlingen."Insgesamt gebe es ein Missverhältnis zwischen technologischen Möglichkeiten und dem, was die Bürokratie zulasse, so Sahin. "Ein Grund ist die redundante Bürokratie, ein anderer ein Mangel an Ressourcen, was Bearbeitungszeiten in die Länge zieht." Er habe gemahnt: "Medizin ist so wichtig, dass Trägheit des Systems nicht der Flaschenhals sein darf, der Zulassungen verzögert."Die Einnahmen aus den Covid-Impfstoffen seien eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der Pipeline. Anziehende Einnahmen aus diesem Bereich würde die Aktie unterstützen. Für den zukünftigen Kursverlauf der BioNTech werde der Newsflow der Pipeline-Projekte entscheidend sein. Würden jedoch entscheidende Fortschritte gelingen, dürfte die Aktie schnell wieder Fahrt aufnehmen können. Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie von BioNTech mit dem jüngsten Kursanstieg in jedem Fall ein klares Lebenszeichen gegeben. Sowohl die 38- als auch die 90-Tage-Linie habe geknackt werden können. Nun gilt es, die nächste Hürde im Bereich von 120 Dollar zu überwinden, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: