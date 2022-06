Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Omikron-Sublinie BA.5 beschere Deutschland steigende Corona-Fallzahlen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach rate derweil allen Ü60, eine vierte Impfung gegen Corona mit dem Hausarzt zu besprechen. Derzeit hätten bezogen auf die Gesamtbevölkerung knapp sieben Prozent eine zweite Auffrischimpfung erhalten, bei der Gruppe Ü60 sei es knapp jeder Fünfte.Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfehle einen zweiten Booster bislang nur einigen Gruppen, darunter Menschen mit unterdrücktem Immunsystem, Pflegeheimbewohner, Menschen ab 70 Jahren und Personal medizinischer Einrichtungen.Janosch Dahmen, Grünen-Gesundheitspolitiker, habe vergangene Woche eine erneute Prüfung und gegebenenfalls rechtzeitige Ausweitung der STIKO-Empfehlung wieder ins Gespräch gebracht: So könnten laut Dahmen etwa auch Menschen, die jünger als 70 Jahre seien und gerade diejenigen mit Risikofaktoren, vor dem Herbst ein weiteres Impfangebot sowohl gegen Corona als auch gegen Influenza bekommen.Andere Experten hätten der STIKO hingegen den Rücken gestärkt. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, habe mitgeteilt, er sehe aktuell noch keinen Bedarf für eine generelle Empfehlung zu einer vierten Impfung. Für immungesunde Menschen gelte, dass der Schutz vor schwerer Erkrankung auch mehr als sechs Monate nach der dritten Impfung immer noch sehr hoch sei. Wer wolle, könne sich - auch ohne unter die STIKO-Empfehlung zu fallen - ein viertes Mal impfen lassen.Die dänische Regierung habe die Bevölkerung derweil auf neue Corona-Auffrischimpfungen eingestimmt. Etwa 2,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger bekämen im Herbst eine Einladung für eine vierte Impfung - Pflegeheimbewohner und andere Anfällige ab dem 15. September, alle Menschen im Alter von über 50 Jahren dann ab dem 1. Oktober, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen angekündigt habe. Besonders Anfällige wie Alte und Menschen mit Immunschwäche hätten die Möglichkeit, noch vor den Sommerferien eine Booster-Impfung zu erhalten.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.