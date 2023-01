Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

138,50 EUR -0,32% (10.01.2023, 12:59)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

148,76 USD -0,89% (09.01.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe seit ihrem Zwischenhoch im Dezember bei 188,99 Dollar zuletzt deutlich korrigiert. Die Hoffnung auf einen Einsatz des eigenen Corona-Impfstoffs in China sei nach der Öffnung des Landes wieder etwas abgeebbt. Momentan kämpfe der Titel mit der 200-Tage-Linie.Am Montag habe die JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco ihre Pforten geöffnet. Sie sei die wichtigste finanzbezogene Veranstaltung des Jahres im Gesundheitswesen. Bis Donnerstag treffe sich dort das Who's who der Branche. Wichtige Präsentationen würden stattfinden und auch einige Deals würden geschlossen.Um 18:45 Uhr MEZ werde heute Abend CEO Ugur Sahin vor das Publikum treten und ein Unternehmensupdate geben. Wie BioNTech mitgeteilt habe, werde ein Live-Webcast der Präsentation auch auf https://biontech.de/ unter "Events & Presentations" im Investorenbereich der Webseite zur Verfügung gestellt.Die kommenden Daten dürften wohl entscheidend für den weiteren Kursverlauf sein. Bis dahin sei bei BioNTech Geduld gefragt. Wichtig wäre aus kurzfristiger Sicht, dass die 200-Tage-Linie rasch zurückerobert werden könne. Unter den mRNA-Playern sei zuletzt mit CureVac wieder ein "alter Bekannter" in Erscheinung getreten. Hier wird es spannend, ob das Unternehmen zum derzeitigen Führungsduo im mRNA-Impfstoffbereich BioNTech und Moderna wieder näher heranrücken kann, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link