Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,22 EUR -0,57% (05.05.2023, 12:25)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

107,64 USD -2,30% (04.05.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag sei die Aktie von BioNTech an der Tech-Börse NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen. Derweil würden Anleger bereits gespannt in die kommende Handelswoche blicken. Denn am Montag (8. Mai) würden die Mainzer ihre Bücher für das erste Quartal öffnen – und über die jüngsten operativen Fortschritte berichten.Nach den aktuellsten Schätzungen werde ein Umsatzeinbruch von gut 80 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro erwartet. Beim EBITDA liege die Messlatte nur bei 570 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum habe BioNTech noch etwa 5 Milliarden Dollar bei dieser Kennzahl ausgewiesen. Unter dem Strich könnte somit ein bereinigter Gewinn von 0,69 Dollar in den Büchern stehen.Der Hauptfokus liege indes auf dem Ausblick und den jüngsten operativen Fortschritten, denn das Geschäft mit den Corona-Impfstoffen dürfte sich aller Voraussicht nach weiter abkühlen.Wichtig würden auch die weiteren Entwicklungen in der breiten BioNTech-Pipeline bleiben. Hier sei in diesem Jahr noch mit einigen Ergebnissen zu rechnen. Unter anderem würden aktualisierte Ergebnisse einer Phase-2-Studie mit Melanom-Patienten erwartet."Der Aktionär" sehe den Mainzer mRNA-Spezialisten langfristig auf einem guten Weg, weitere Produkte zur Zulassungsreife zu führen. Derzeit würden einfach die Impulse bei der Aktie fehlen, die vor kurzem unter dem Stopp bei 100 Euro gerutscht sei.Interessierte Anleger sollten nun die Zahlen abwarten und die Aktie auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BioNTech SE. (Analyse vom 05.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.