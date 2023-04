Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

113,85 EUR -0,22% (18.04.2023, 15:18)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

124,75 USD -3,79% (17.04.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech müsse sich mit Klagen wegen angeblicher Impfschäden auseinandersetzen. Die Firma bestreite dabei jeglichen Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Problemen und den Impfungen. Der Chart biete dennoch ein interessantes Bild. Im Optimalfall kehre der Kurs zum oberen Bereich einer Seitwärtsrange zurück.Seit Februar 2022 befinde sich die BioNTech-Aktie in einer Seitwärtsrange zwischen 117,08 Dollar und 189,07 Dollar. Im März habe der Kurs zuletzt den wichtigen Support bei 117 Dollar erneut erfolgreich getestet. Dies habe die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Kurs in den kommenden Monaten wieder die Widerstandszone zwischen 167 und 172 Dollar anlaufe.Hinzu komme, dass der MACD-Indikator ein Kaufsignal ausgelöst habe, indem die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben gekreuzt habe. Das nächste Ziel liege nun bei der Widerstandszone zwischen 167 und 172 Dollar. Würden auch hier die Bullen die Oberhand behalten, stünden die Chancen gut, dass der Kurs bis zur Oberseite der ursprünglichen Handelsspanne bei 189,07 Dollar steige. Bei einem Break-out über die 189-Dollar-Marke stehe einem Gap-Close bei 195,06 Dollar nichts mehr im Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: