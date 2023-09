Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An aktuelle Corona-Varianten angepasster Impfstoff von BioNTech solle ab der Woche vom 18. September erstmals in den Praxen zu bekommen sein. Das habe das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage am Mittwoch bestätigt. Bestellungen dafür könnten Praxen nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis kommenden Dienstag bei Apotheken einreichen.Dabei bedeute es erheblichen organisatorischen Mehraufwand, dass der Impfstoff nach wie vor nicht in Einzeldosen ausgeliefert werde, sondern in Fläschchen mit sechs Dosen. Es handle sich um ein auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser vor aktuell kursierenden Varianten schützen solle.Im Zentrallager des Bundes gebe es auch noch Moderna-Impfstoff - und wenn ein Arzt oder eine Ärztin ihn verordne, werde er geliefert und bezahlt, habe das Ministerium erklärt. Für den angepassten Impfstoff von Moderna gebe es aber noch keine Zulassung. Wenn sie vorliege und sich Moderna entscheide, ihn im Rahmen der Regelversorgung anzubieten, werde der Impfstoff auch von der Krankenkasse bezahlt, wenn Ärzte ihn im Rahmen der Stiko-Empfehlung verordnen würden. Das Ministerium habe damit Angaben des Apothekerverbands Nordrhein in der "Rheinischen Post" zurückgewiesen, nur noch BioNTech-Impfstoff werde vom Bund bezahlt.Die Organisation der Corona-Impfungen sei zu Ostern vom vorherigen Krisenmodus in die reguläre Versorgung in den Praxen übergegangen. Rahmen für den Anspruch auf kostenlose Impfungen sei nun eine Richtlinie, die sich an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) orientiere. Laut einer Bundesverordnung seien Impfungen auf Kassenkosten aber weiterhin auch darüber hinaus möglich, wenn eine Ärztin oder ein Arzt es für medizinisch erforderlich halte.Der Mainzer Impfstoff-Hersteller sei bereit für die kommende Impfsaison. Die Aktie von BioNTech habe sich zuletzt deutlich von ihren Tiefs lösen können. Anleger würden damit die Hoffnung auf mehr Booster-Impfungen im Herbst als bisher angenommen verbinden.Langfristig im Fokus steht aber ganz klar die weitere Pipeline, insbesondere im Onkologie-Bereich, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein weiteres positives Signal der Bullen wäre der nachhaltige Sprung über den GD200. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link