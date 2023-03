Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe in den vergangenen Wochen ordentlich Federn lassen müssen. Das Auslaufen der Corona-Pandemie habe das Papier weiter unter Druck gesetzt. Immer mehr Länder möchten aus ihren Abnahemverträgen. Zuletzt sei bekannt geworden, dass Bulgarien große Mengen an abgelaufenden Covid-19-Impdosen vernichte und keine neuen mehr kaufen wolle."Zu diesem Zeitpunkt gibt es überhaupt keine Impfwilligen", habe der geschäftsführende Gesundheitsminister Assen Medschdiew am Samstag in einem Interview des Staatsfernsehens in Sofia gesagt. Nachdem Bulgarien laut Medschdiew "riesige Mengen" abgelaufener Corona-Impfstoffe bereits vernichtet habe, sollten in diesem Jahr noch weitere 2,8 Millionen Dosen entsorgt werden, berichte das RedaktionsNetzwerk Deutschland (rnd).Medschdiew habe der EU-Kommission mitgeteilt, dass Bulgarien für das Beenden eines Vertrags mit BioNTech/ Pfizer sei, wonach sein Land verpflichtet sei, bis 2025 Impfstoffe zu kaufen, so das rnd weiter. Diese Haltung werde auch von Polen, Tschechien und Litauen unterstützt.Auch Deutschland habe sich zu festen Abnahmemengen verpflichtet. Rund 375 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen solle die Verpflichtung umfassen. Dies habe einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion ergeben, die Anfang Januar veröffentlicht worden sei. Die Bundesregierung bemühe sich darum, absehbar überschüssige Corona-Impfstofflieferungen noch zu stornieren oder zu reduzieren. Man sei in Verhandlungen, die über die EU-Kommission vorgenommenen zusätzlichen Bestellungen für 2023 und 2024 abzubestellen oder zu verringern, habe es im Dezember aus Kreisen des Gesundheitsministeriums geheißen.Derzeit gilt es für Anleger also weiter, Geduld zu bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 06.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.