Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

93,62 EUR -0,32% (12.05.2023, 09:58)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

102,58 USD -0,02% (11.05.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei auch am Donnerstag gefallen und habe sogar ein neues Jahrestief erreicht. Nun rücke die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar ins Visier. Charttechnisch gesehen hätten die Bären das Ruder zwar klar in der Hand, doch ein Indikator deute darauf hin, dass es bald eine Gegenreaktion geben könnte.Bei 100,08 Dollar habe der Titel am Donnerstag sein Jahrestief markiert und sich damit gerade noch vor einem zweistelligen Kurs gerettet. Sollte das geschehen, könnte der Aktienkurs bis auf das März-Tief 2021 bei 92,93 Dollar abrutschen.Doch es gebe einen Hoffnungsschimmer für die BioNTech-Aktie. Denn der RSI-Indikator sei stark überverkauft. Sowohl auf dem Tages- als auch Wochenchart befinde er sich auf dem tiefsten Stand seit dem IPO.Ein Boden könnte zwar in Reichweite sein, dennoch sollten Anleger mit einem Kauf warten, bis sich das Chartbild verbessert hat, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link