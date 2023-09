Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech trete nach der deutlichen Erholung zuletzt derzeit auf der Stelle. Derzeit kämpfe das Papier mit der Hürde bei 120 Dollar sowie der wichtigen 200-Tage-Linie. Das Thema Corona-Impfung werde aber immer häufiger thematisiert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beobachte einen Anstieg von Toten und Klinikaufenthalten im Zusammenhang mit Corona in mehreren Regionen."Im Vorfeld der Wintersaison auf der nördlichen Erdhalbkugel beobachten wir weiterhin besorgniserregende Covid-19-Trends", sage WHO-Chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Mittwoch in Genf. Einige Wissenschaftler hingegen sähen die derzeitige Entwicklung allerdings alles andere als besorgniserregend.Die Hoffnung im Hause BioNTech & Co auf eine gute Herbst-Impfsaison sei aber in jedem Fall groß. Für diesen Herbst und Winter sollten rund 14 Millionen Dosen mit Corona-Impfstoffen des Herstellers BioNTech in Deutschland zur Verfügung stehen, die an aktuelle Virusvarianten angepasst seien. Ausgeliefert werden sollten sie zwischen September und November, wie das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mitgeteilt habe. Erwartet würden voraussichtlich 13,6 Millionen Dosen für Menschen ab zwölf Jahren, 300.000 Dosen für Kinder von fünf bis elf Jahren sowie 200.000 Dosen für Kleinkinder. Es handele sich dabei um ein auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat, das besser gegen aktuell kursierende Virusvarianten schützen solle.Erstmals in den Praxen zu bekommen sein sollten angepasste Impfstoffe von Biontech ab der Woche vom 18. September, wie das Ministerium bestätigt habe.Die Einnahmen durch die Corona-Impfstoffe würden eine wichtige Basis für BioNTech darstellen, um die weitere Pipeline rasch voranzutreiben. Sollte es hier zu einer besser als erwarteten Absatzentwicklung kommen, dürfte dies die Aktie unterstützen. Langfristig seien aber positive News aus der weiteren Pipeline von entscheidender Bedeutung. Aus charttechnischer Sicht wäre der möglichst rasche Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 07.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.