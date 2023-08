Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

114,20 EUR +0,79% (24.08.2023, 13:19)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

123,00 USD -0,66% (23.08.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech präsentiere sich auch nach dem sehr starken Wochenstart sehr fest. Auf Tradegate gewinne das Papier bis zum Mittag 0,5 Prozent auf 113,85 Euro. Unterstützung erhalte das Papier derzeit weiter von den Corona-Zahlen. Diese würden derzeit kontinuierlich ansteigen. Anleger würden damit die Hoffnung auf besser als erwartet Booster-Zahlen im Herbst verknüpfen.Der Anstieg der wöchentlich erfassten Corona-Infektionen in Deutschland habe sich weiter fortgesetzt. In der Woche bis zum 20. August seien knapp 4.000 Nachweise bundesweit gemeldet worden, wie aus dem Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) von Mittwochabend hervorgehe. Das sei ein mehr als doppelt so hohes Niveau wie rund einen Monat zuvor. Die Fallzahlen würden laut Bericht nun seit etwa sechs Wochen ansteigen. "Insgesamt sind die Covid-19-Inzidenzwerte aber weiterhin sehr niedrig", heiße es im Bericht.Es handle sich bei den Angaben nur um im Labor bestätigte Fälle. Es sei davon auszugehen, dass Labortests auf Sars-CoV-2 vor allem noch bei eher schwerer Erkrankten durchgeführt würden. Im Vergleich zu Hochzeiten der Pandemie mit teils extrem hohen PCR-Testzahlen würden milder oder gar symptomlos Erkrankte nun in deutlich geringerem Umfang in der Statistik auftauchen. Das RKI sehe neben den Meldezahlen aber auch weitere Hinweise für eine steigende Corona-Aktivität. Bisher deute nichts auf eine sich ändernde Krankheitsschwere hin.Eine steigende Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff wäre für BioNTech sicher gut, langfristig sei aber der Erfolg der weiteren Pipeline-Projekte entscheidend. Aus charttechnischer Sicht habe sich die Aktie zuletzt aus ihrer monatelang andauernden Bodenbildung nach oben absetzen und dabei auch die Hürde bei 120 Dollar überwinden können. Der nächste wichtige Widerstand warte nun in Form der 200-Tage-Linie im Bereich von knapp 130 Dollar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: