Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech könne am Montag wieder leicht zulegen. Auf Tradegate gehe es 1,2 Prozent nach oben auf 167,60 Euro. Beflügeln dürfte hier wohl einmal mehr die Hoffnung auf einen Einsatz des eigenen Corona-Impfstoffs in China. Nach zahlreichen Lockerungen der strikten Corona-Politik der chinesischen Regierung greife mittlerweile eine größere Corona-Welle um sich.Epidemiologen würden erwarten, dass bis Mitte März drei Infektionswellen durch das bevölkerungsreichste Land der Erde rauschen würden. Die jetzige erste Welle werde bis Mitte Januar dauern und vor allem die städtischen Gebiete betreffen, so der Chef-Epidemiologe des Gesundheitsamtes, Wu Zunyou, laut Staatsmedien. Entsprechend dürfte es dauern, bis sich wirtschaftliche Erfolge der Lockerungen zeigen würden.Wegen des massiven Corona-Ausbruchs in China hätten Grund- und Mittelschulen sowie Kindergärten und Kindertagesstätten in Shanghai seit Montag wieder geschlossen. Die Schüler würden Online-Unterricht machen, wie die Bildungsbehörden der Hafenmetropole mitgeteilt hätten.Die Bundesregierung stehe mit China in Kontakt zur Frage des Einsatzes des Corona-Impfstoffs von BioNTech in dem Land. Das hätten vor Kurzem sowohl Regierungssprecher Steffen Hebestreit als auch ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin bestätigt."Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch für die Aktie von BioNTech. Die Mainzer würden neben den Corona-Impfstoffen insbesondere über eine starke Onkologie-Pipeline verfügen. Aus charttechnischer Sicht gelte es, das Aprilhoch von 189,07 Dollar zu überwinden. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten. (Analyse vom 19.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: