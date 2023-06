Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

101,15 EUR -0,49% (12.06.2023, 08:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

109,25 USD +0,26% (09.06.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Wegen eines mutmaßlichen Impfschadens verhandele das Landgericht Hamburg am Montag (10.00 Uhr) über eine Schadenersatzklage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech. Das Unternehmen habe bestätigt, dass der Hamburger Fall die bundesweit erste mündliche Verhandlung in solch einem Verfahren wegen des BioNTech-Impfstoffs Comirnaty sei.Die Klägerin sage, sie leide seit und infolge der Impfung an Beschwerden wie Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen der Extremitäten sowie Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen.Die Hamburgerin, die nach Angaben eines Gerichtssprechers Medizinerin sei, wolle ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Zudem solle festgestellt werden, dass BioNTech zum Ersatz von möglichen materiellen Schäden verpflichtet werde. Die beklagte Firma bestreite die Vorwürfe. Mit einer Entscheidung über die Klage sei bei diesem ersten Verhandlungstermin laut Gericht nicht zu rechnen.Der heute startende Zivilprozess markiere den Auftakt einer ganzen Reihe von Verhandlungen wegen mutmaßlicher schwerwiegender Impfnebenwirkungen gegen den Mainzer Konzern BioNTech und auch andere Impfstoffhersteller. Entsprechende Prozesse an den Landgerichten Frankenthal, Frankfurt am Main, München und Dresden seien im August anberaumt.Derweil empfehle die EU-Arzneimittelbehörde EMA für die neue Impfperiode ab Herbst eine Anpassung der Corona-Impfstoffe. Sie sollten an die sogenannte XBB-Variante des Virus angepasst werden, die zur Zeit in Europa und anderen Teilen der Welt dominant sei, habe die Behörde Amsterdam mitgeteilt. Die bereits zugelassenen Wirkstoffe seien zwar weiterhin wirksam und verhinderten ernsthafte Erkrankungen, Krankenhausaufnahmen und Todesfälle. Der Schutz vor dem Virus werde aber mit der Zeit schwächer, wenn sich neue Varianten des Virus bildeten.Risikobereite Anleger können auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: