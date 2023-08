Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und CureVac.



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Geschäft mit Corona-Impfstoffen sei bei BioNTech massiv eingebrochen. Derzeit steige in Deutschland die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Fälle wieder an, allerdings auf relativ niedrigem Niveau, wie es heiße. Dennoch könnte dies Auffrischimpfungen für den Herbst nun wieder mehr Aufmerksamkeit würden zukommen lassen.Wie die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in ihrem aktuellen Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen für die Woche bis 13. August melde, seien bundesweit rund 2.400 nachweislich an Covid-19 Erkrankte gemeldet worden. Das sei mehr als eine Verdopplung im Vergleich zur Woche bis 9. Juni, als es rund 1.000 gewesen seien.Der Anstieg der Meldezahlen gehe laut Bericht einher mit einem steigenden Anteil der Variante EG.5. Diese sei vergangene Woche von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in die Kategorie "Virusvarianten von Interesse" hochgestuft worden. Fachleute würden jedoch nicht von einer besonderen Gefährlichkeit der manchmal auch Eris genannten Variante ausgehen.BioNTech selbst rechne nach einem schwachen ersten Halbjahr im Herbst und Winter wieder mit mehr Einnahmen. Im September hoffe BioNTech einen überarbeiteten Covid-19-Impfstoff auf den Markt bringen zu können. Er könne damit für die bevorstehende Herbst-Winter-Saison zur Verfügung stehen, habe Vorstandschef Ugur Sahin kürzlich gesagt. Für das Gesamtjahr rechne BioNTech mit Umsätzen durch Covid-19-Impfstoffe in Höhe von rund fünf Milliarden Euro.Die Einnahmen aus den Covid-Impfstoffen seien eine starke Grundlage für die Weiterentwicklung der Pipeline. Für den zukünftigen Kursverlauf der BioNTech werde der Newsflow der Pipeline-Projekte entscheidend sein. Für Anleger bedeute dies eine harte Geduldsprobe. Gelingen jedoch entscheidende Fortschritte, dürfte die Aktie schnell wieder Fahrt aufnehmen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: