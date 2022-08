Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Im Vergleich zur ersten Hälfte des Vorjahres sei der Umsatz um 30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden Euro gewachsen, wie das Unternehmen am Montag in Mainz mitgeteilt habe. Der Nettogewinn habe um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zugelegt.In der Betrachtung allein des zweiten Quartals habe es allerdings sowohl beim Umsatz (minus 39,8 Prozent auf 3,20 Milliarden) als auch beim Gewinn (minus 40,0 Prozent auf 1,67 Milliarden) einen Rückgang im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gegeben. Der Corona-Impfstoffhersteller habe dies darauf zurückgeführt, dass die dynamische Entwicklung der Pandemie "zu einer Verschiebung von Aufträgen und damit zu Schwankungen bei den Quartalsumsätzen" führe. Das Unternehmen habe seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit Covid-19-Impfstoff-Umsätzen von 13 bis 17 Milliarden Euro bestätigt.Der Mitteilung zufolge beginne in diesem Monat eine klinische Studie zu einem an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoff. Falls die zuständigen Behörden dies genehmigt hätten, könnten erste Dosen ab Oktober ausgeliefert werden. Zuvor habe BioNTech bereits einen an die Variante BA.1 angepassten Impfstoff entwickelt. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA habe Mitte Juni das Prüfverfahren für diesen Impfstoff der Hersteller BioNTech und Pfizer gestartet. Die EMA prüfe zudem einen angepassten Impfstoff des US-Herstellers Moderna, der ebenso wie das Vakzin von Biontech/Pfizer auf der mRNA-Technologie basiere. Bisher sei noch kein Impfstoff in der EU zugelassen, der auch auf Varianten des Corona-Virus ziele.Die Aktie von BioNTech rutsche in einer ersten Reaktion allerdings deutlich ins Minus. Auf Tradegate verliere das Papier fünf Prozent. Die Zahlen hätten etwas unter den Erwartungen gelegen, was auf die Stimmung der Anleger gedrückt habe. Viele Anleger hätten wohl auch auf eine positive Überraschung gehofft."Der Aktionär" bleibt ganz klar zuversichtlich. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass möglichst bald das Märzhoch bei 189,07 Dollar überwunden werden kann, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.