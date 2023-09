Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die großen Player der Branche seien startklar für anstehende Impfsaison im Herbst. Nachdem BioNTech zuletzt bereits die Zulassung in Europa für seinen angepassten Corona-Impfstoff erhalten habe, habe es nun für BioNTech/ Pfizer und auch für Moderna grünes Licht aus den USA gegeben. Nur Novavax befinde sich weiter in der Warteschleife. Die Aktie sei dementsprechend am Montag deutlich abgerutscht.Die US-Zulassungsbehörde FDA habe am Montag die angepassten Covid-19-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna genehmigt. Wie es heiße, seien die neuen Impfstoffe, die auf die Omikron-Variante XBB.1.5 abzielen würden, für Personen ab zwölf Jahren zugelassen, eine Notfallzulassung hätten sie für Kinder im Alter von sechs Monaten bis elf Jahren.Am heutigen Dienstag werde ein CDC-Beratungsgremium (Centers for Disease Control and Prevention) zusammentreten und über deine Empfehlung zum Einsatz der Impfungen erarbeiten. Danach könnten die Impfungen starten. "Wir gehen davon aus, dass der Impfstoff dieser Saison in den kommenden Tagen verfügbar sein wird, abhängig von der Empfehlung der Gesundheitsbehörden", habe Albert Bourla, CEO von Pfizer, in einer Pressemitteilung nach der Zulassung gesagt.Die Zulassung der beiden Impstoffe sei allerdings im Vorfeld schon erwartet worden, weswegen die Aktien von BioNTech, Pfizer und Moderna keine neuen Impulse hätten verzeichnen können. Einen deutlich negativen Impuls habe es hingegen bei Novavax gegeben. Die Aktie habe am Montag im US-Handel fast 13 Prozent nachgegeben. Der Grund: Die FDA habe am Montag keine Entscheidung zu einer aktualisierten Covid-Impfung von Novavax bekannt gegeben. Das Unternehmen habe erklärt, dass die Behörde ihren Impfstoff noch immer prüfe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und Novavax.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.