Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotech-Gesellschaft BioNTech und der amerikanischen Pharma-Partner Pfizer würden nicht nur an mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus (Covid-19) forschen, sondern auch an Vakzinen gegen andere Infektionskrankheiten. Ein wichtiges Programm habe nun in die klinische Phase-3-Studie überführt werden können.Die beiden Unternehmen würden den Markt für Influenza-Impfstoffe (Grippe-Vakzine) aufrollen wollen. Die erste Phase-3-Wirksamkeitsstudie mit einem Vakzin gegen diese Viren auf mRNA-Basis sei nun in den USA gestartet. Pfizer plane, 25.000 Freiwillige in die Studie einzuschließen.Die Influenza verursache in den USA jedes Jahr 140.000 bis 710.000 Krankenhausaufenthalte und 12.000 bis 52.000 Todesfälle, so Pfizer. Für mRNA-basierte Impfstoffe würden nur die genetischen Sequenzen der Viren benötigt, was eine flexiblere und schnellere Herstellung ermögliche, die zu einer verbesserten Stammabstimmung führen könne, und die potenzielle Möglichkeit biete, die Wirksamkeit der derzeitigen Grippeimpfstoffe zu verbessern, heiße es weiter.Der Impfstoffkandidat stamme aus der Kooperation mit BioNTech. Ein Deal aus dem Jahr 2018 habe Pfizer eine weltweite Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit den Mainzern ermöglicht, die den Amerikanern das Exklusivrecht für die klinische Entwicklung und Vermarktung von mRNA-basierten Grippeimpfstoffen einräume. Mit dem Erfolg einer Zulassung erhalte BioNTech Lizenzgebühren von Pfizer.Pfizer und BioNTech könnten sich im Erfolgsfall ein Stück vom Grippe-Impfstoff-Markt sichern. Das Potenzial in dieser Indikation sei in jedem Fall enorm.Das Papier von Pfizer bleibt eine Halteposition, die Aktie von BioNTech befindet sich weiter auf einem interessanten Einstiegsniveau für langfristig ausgerichtete Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: