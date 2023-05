Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Montag die anfänglich deutlichen Gewinne nach den Zahlen wieder vollständig abgeben müssen. Am Ende sei das Papier sogar mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 108,05 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Belastet habe zuletzt auch ein kritischer Kommentar vom Analysehaus Jefferies.Für das erste Quartal 2023 habe BioNTech einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro gemeldet. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen noch Einnahmen in Höhe von 6,4 Milliarden Euro verzeichnen können. Der Nettogewinn sei von 3,7 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 auf 0,5 Milliarden Euro gerutscht. Für 2023 habe BioNTech die frühere Finanzprognose mit erwarteten Comirnaty-bezogenen Einnahmen von fünf Milliarden Euro bekräftigt.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel für BioNTech nach den Zahlen zum ersten Quartal von 145 auf 125 Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Wahrscheinlich wegen Regierungsaufträgen habe der Impfstoffhersteller beim Umsatz die Markterwartung übertroffen, so Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht aber blieben Fragen. So sei unklar, ob BioNTech sein Produktangebot außerhalb der Onkologie diversifizieren könne.Deutlich optimistischer würden sich die Analysten von Bryan Garnier & Co zeigen. Sie würden die Aktie von BioNTech weiter mit "buy" bewerten. Das Kursziel von 250,00 Dollar hätten sie bestätigt. "Auf der Onkologie-Seite erwarten wir mehrere Aktualisierungen auf der ASCO 2023 und im zweiten Halbjahr 2023", so Bryan Garnier in der neuesten Studie. Das ASCO-Meeting finde vom 2. bis 6. Juni statt.Anleger sollten die Aktie von BioNTech auf die Watchlist setzen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.