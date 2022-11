Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe am Mittag seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Der Biotech-Titel sei nach Bekanntgabe der Zahlen ins Minus gerutscht.In Q3 habe BioNTech einen Nettogewinn von rund 1,8 Mrd. Euro erreicht, im Vorjahreszeitraum seien es noch 3,2 Mrd. gewesen, wie das Unternehmen am Montag bekannt gegeben habe. Der Umsatz sei von fast 6,1 Mrd. Euro in Q3/2021 auf nunmehr knapp 3,5 Mrd. Euro zurückgegangen. BioNTech habe auf die Entwicklung der Corona-Pandemie verwiesen, die zu Schwankungen bei den Quartalsumsätzen geführt habe. Im Vorfeld seien 4,7 Mrd. Euro erwartet worden.Gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) baue BioNTech derzeit mit der Markteinführung des an die aktuellen Omikron-Untervarianten BA.4/5 angepassten Impfstoffs in mehreren Ländern und Regionen der Welt seine führende Position weiter aus, habe das Unternehmen weiter mitgeteilt habe. BioNTech habe die Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff für das laufende Geschäftsjahr erhöht und sie nun mit einer Spanne von 16 bis 17 Mrd. Euro auf das obere Ende der ursprünglichen Spanne von 13 Mrd. bis 17 Mrd. Euro eingegrenzt.Anleger hätten sich von den Zahlen mehr erhofft. Derzeit notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 1,7 Prozent im Minus bei 152,50 Euro. Zuletzt habe es aber einige starke News von BioNTech gegeben, die langfristig klar positiv wirken dürften. Zum einen habe es positive News aus China gegeben. Dort habe BioNTech grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs für in China lebende Ausländer bekommen. Diese Genehmigung könnte in Zukunft durchaus noch ausgeweitet werden. Zum anderen habe es positive Daten zum auf die neuen Corona-Varianten angepassten Impfstoffe gegeben.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie investiert zu bleiben. (Analyse vom 07.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)