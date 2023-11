NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

100,30 USD +2,42% (14.11.2023, 15:40)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von H.C. Wainwright & Co.:Robert Burns, Analyst von H.C. Wainwright & Co., senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX).Die "beträchtliche Kriegskasse des Unternehmens sollte in Zukunft sinnvolle Akquisitionen erleichtern", so der Analyst. Er habe das Kursziel gesenkt, nachdem er niedrigere Comirnaty-Einnahmen für 2024 und darüber hinaus sowie höhere Betriebskosten in Betracht gezogen habe. Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Grundannahmen für die künftige kommerzielle Leistung von BioNTechs COVID-19-Impfstoff-Franchise wahrscheinlich auch in Zukunft gedämpft bleiben würden.Robert Burns, Analyst von H.C. Wainwright & Co., stuft die BioNTech-Aktie weiterhin mit "buy" ein und reduziert das Kursziel von 180,00 auf 133,00 USD. (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:93,04 EUR +1,62% (14.11.2023, 15:55)