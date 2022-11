Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über 30 Prozent habe die Aktie des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech seinen Anlegern eingebracht, nachdem sie ein starkes Verkaufssignal abgewehrt habe. Seit einer Woche aber komme die Aktie an einer wichtigen Unterstützung nicht mehr vom Fleck. Gehe den Bullen die Kraft aus?Mit dem erfolgreichen Test der 122-Dollar-Marke habe die Aktie von BioNTech Mitte Oktober zum Rebound angesetzt. Die erste Hürde, die Waagrechte bei 133 Dollar, habe zügig zurückgewonnen werden können. Danach habe sich der Impfstoff-Titel an den GD50 bei damals rund 138 Dollar und den GD200 bei rund 152 Dollar gemacht. Dort allerdings trete die Aktie seit mehreren Tagen auf der Stelle.Allerdings dürfte es sich dabei nur um eine Verschnaufpause handeln. Für die Bullen spreche: Am vergangenen Freitag sei die Aktie zwar im Intraday-Handel unter die 200-Tage-Linie gerutscht, doch habe sie zum Handelsende wieder über ihr geschlossen. Außerdem deute das hohe Handelsvolumen darauf hin, dass sich Käufer weiter eindecken würden.Es sei daher davon auszugehen, dass die Aktie demnächst Kurs auf die obere Begrenzung des Seitwärtskanals bei 185 Dollar nehme, in dem sie seit Mitte Januar verlaufe. Gelinge der Sprung darüber, warte die nächste Hürde in Form einer Widerstandszone zwischen 197 und 212 Dollar.Marco Schmidberger rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 15.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: