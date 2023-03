Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Der Gegenwind nimmt zu - AktienanalyseBioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hat mit seinem Partner Pfizer eine neue Studie gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Untersucht werde die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität ihrer MRNA-Impfstoffkandidaten gegen Gürtelrose in der Phase 1/2. Zudem habe die Biotechfirma einen wichtigen Schritt unternommen, um seine neuartigen Krebsimpfungen auf MRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. Die in Großbritannien vereinbarten klinischen Studien an tausenden Patienten sollten noch in diesem Jahr beginnen. Mit den britischen Partnern wolle BioNTech erreichen, dass das Verfahren schon bald Behandlungsalltag werde.Doch es gebe nicht nur positive Nachrichten: Ein Zivilprozess gegen den Impfstoffhersteller wegen angeblicher Impfschäden sei zwar verschoben worden, aber im Gange. Die Verhandlung vor dem Frankfurter Landgericht finde nun am 28. April statt. Dabei gehe es um die Schadenersatzforderung einer Klägerin, die durch die Covid-19-Impfung einen Herzschaden davongetragen haben wolle. Weitere Klagen stünden an. "Die Welt" habe zuletzt zudem über Ungereimtheiten im Zulassungsprozess des MRNA-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer berichtet. Die Genehmigung sei möglicherweise aufgrund von falschen Unterlagen erfolgt. An den Daten der entscheidenden Phase-3-Studie gebe es immer mehr Zweifel.Schließlich hätten auch die durchwachsenen Zahlen des Konkurrenten Moderna der BioNTech-Aktie zugesetzt. Das "Ende" der Pandemie laste auf Umsatz und Gewinn. Insofern seien auch von den Daten von BioNTech, die am 27. März anstünden, kaum positive Impulse zu erwarten. Nach unten sei der Kurs aber abgesichert. BioNTech verfüge über Cash-Reserven von beinahe 100 Euro je Aktie. (Ausgabe 10/2023)