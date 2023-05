Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,00 EUR +3,28% (12.05.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,24 USD +2,59% (12.05.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe in den vergangenen Monaten fast nur eine Richtung gekannt: die nach unten. Bis auf fast 100 USD das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens korrigiert. An dieser wichtigen Marke habe die Aktie aber nun wieder nach oben gedreht.Neue fundamentale Impulse gebe es zwar nicht, in den kommenden Monaten stünden aber einige wichtige Nachrichten an. Analyst Zhiqiang Shu von der Privatbank Berenberg habe hierzu erklärt: "Die Pipeline im Bereich der Onkologie ist derzeit noch nicht weit genug, um Anleger zu überzeugen." Er erwarte in diesem Jahr aber eine positive Wendung mit der mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Studie BNT122. Von Seiten des Konzerns heiße es zum Projekt: "BNT122 ist unser Produktkandidat, der vollkommen individualisiert und damit zugeschnitten auf die Mutationen des Tumors eines Krebspatienten ist."Insgesamt verfüge BioNTech im Bereich Onkologie derzeit über 20 Programme in 24 klinischen Tests. Allein zwei Projekte würden sich in der fortgeschrittenen Phase befinden 2. Zudem habe BioNTech auch zahlreiche Forschungsprojekte im Bereich Infektionskrankheiten.Es bleibe ganz klar spannend, was BioNTech angehe. Könne das Unternehmen tatsächlich auch in der Onkologie große Erfolge erzielen, dürfte die Aktie deutlich höher notieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.