Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

86,94 EUR +0,69% (30.10.2023, 13:48)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

91,20 USD -5,63% (27.10.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die US-Bank JPMorgan habe den Biotechsektor genauer unter die Lupe genommen und dabei auch die beiden mRNA-Impfstoffentwickler BioNTech und Moderna wieder neue in die Bewertung aufgenommen. Zwar würden beide Werte nicht über ein "Neutral"-Rating hinauskommen, JPMorgan lasse jedoch Luft nach oben.Für die BioNTech-Aktie sehe JPMorgan ein Kursziel von 106 Dollar (aktueller Kurs: 91,20 Dollar). Der Titel könnte sich kurzfristig in einer engen Spanne bewegen, da der Markt mit den Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und dem Wert der Produkt-Pipeline zurechtkommen müsse, habe Analystin Jessica Fye in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Da die Schätzungen für die Corona-Impfstoffe kein Aufwärtspotenzial beinhaltet hätten, bräuchte es für einen positiveren Blick auf die Aktie mehr sichtbare Erfolge in der Produkt-Pipeline.Auch die Aktie des US-Rivalen Moderna stufe Fye mit "Neutral" ein. Das Kursziel laute 93 Dollar (aktueller Kurs: 71,91 Dollar). Genauso wie bei BioNTech sehe Fye hier die kurzfristigen finanziellen Aussichten skeptisch, da sie wie bei BioNTech weitgehend von den Corona-Impfstoffen abgehangen hätten. Beeindruckt sei Fye aber weiterhin von der Vielseitigkeit der mRNA-Plattform und den Fortschritten des Unternehmens bei der Diversifizierung weg vom Thema Corona. Moderna sei auch mit der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) eine strategische Partnerschaft eingegangen, um mithilfe der von Moderna entwickelten mRNA-Plattform die Entwicklung von Impfstoffen gegen den Ausbruch von Virenerkrankungen, welche die globale Gesundheit bedrohen würden, zu forcieren. Dies stehe im Einklang mit der so genannten "100 days mission", einem globelen Ziel, das eine Verkürzung der Entwicklungszeiten für Impfstoffe auf 100 Tage vorsehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: