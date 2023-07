Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

95,26 EUR -0,04% (18.07.2023, 12:47)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

107,21 USD -0,95% (17.07.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Um BioNTech sei es zuletzt ruhig geworden. Nach der Nachrichtenflut zu Zeiten der Coronakrise gebe es derzeit kaum News aus dem Hause der Mainzer. Dementsprechend trete auch die Aktie von BioNTech seit Wochen nahezu auf der Stelle. Zwar verdiene BioNTech noch immer am Corona-Impfstoff, der Fokus der Anleger liege aber längst auf der weiteren Pipeline. Und genau von dort müssten die neuen Impulse kommen.Anfang Mai habe die Weltgesundheitsorganisation den internationalen Gesundheitsnotstand durch die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Für BioNTech habe dies bedeutet, dass BioNTech hat 3,7 Milliarden Euro im ersten Quartal 2022 im gleichen Zeitraum des laufenden Jahres nur noch 500 Millionen Euro verdient habe. Letztendlich würden aber die Milliarden-Einnahmen aus der Corona-Zeit das konsequente Vorantreiben der weiteren Pipeline ermöglichen.BioNTech sei nun quasi dahin zurückgekehrt, worauf sich das Unternehmen vor Corona konzentriert habe. Ugur Shahin, Özlem Türeci und Christoph Huber hätten BioNTech im Jahre 2008 gegründet, mit dem Ziel individualisierte Krebsimmuntherapien zu entwickeln. 2023 habe das Unternehmen als Übergangsjahr deklariert.In den kommenden Jahren könnte sich in der Pipeline einiges tun. Noch vor 2030, habe das Unternehmen in Aussicht gestellt, sollten solche Therapien in größerem Umfang für Patienten genutzt werden können. Bis dahin falle der Blick auf weitere Daten aus den laufenden Studien. Hier sei im laufenden Jahr noch einiges zu erwarten. Aber insbesondere in den kommenden Jahren dürfte sich hier auf der Newsseite viel tun.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.