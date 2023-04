Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

114,45 EUR -0,61% (06.04.2023, 15:19)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

125,60 USD -0,21% (05.04.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe den in den vergangenen Tagen aufgekommenen neuen Schwung schon wieder verloren. Am Mittwoch sei der Titel mit einem leichten Minus von 0,2 Prozent auf 125,60 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Bereits am Dienstag habe das Papier im Vergleich zum Hoch zu Wochenbeginn bei 130,75 Dollar Federn lassen müssen.Nun rücke erneut das 2022er-Jahrestief bei 117,08 Dollar ins Visier. Dieses sollte unbedingt verteidigt werden, solle sich das kurzfristige charttechnische Bild nicht weiter deutlich eintrüben.Zu Wochenbeginn sei von den Anlegern noch die neue Partnerschaft mit DualityBio positiv aufgenommen worden. Wie BioNTech mitgeteilt habe, erhalte das Unternehmen von DualityBio exklusive, globale Lizenzen für zwei sich in der Entwicklung befindenden Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (DB-1303 und DB-1311). Die Kandidaten würden sich gegen unterschiedliche Zielstrukturen richten, die jeweils in einer Reihe verschiedener humaner Krebsarten exprimiert würden, heiße es. Die Kollaboration ergänze BioNTechs klinische Onkologie-Pipeline um eine neue Wirkstoffklasse im Bereich der Präzisionstherapeutika.Langfristig sei die Zusammenarbeit hochinteressant. Kurz- und mittelfristig sei für die BioNTech-Aktie aber wichtig, dass es zu den fortgeschrittenen Kandidaten in BioNTechs Pipeline positive News gebe. Und hier solle es im laufenden Jahr noch einige Zwischenergebnisse geben.Für Anleger bedeutet dies, weiter Geduld zu bewahren und auf gute Daten im Jahresverlauf zu hoffen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link