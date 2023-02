Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

122,75 EUR -0,53% (28.02.2023, 10:15)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

130,86 USD -1,84% (27.02.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Betrachte man die drei größten deutschen Biotech-Werte BioNTech, QIAGEN und Evotec, so könne nur einer mit einer positiven Performance seit dem Jahresstart aufwarten. Evotec liege mit 16,6 Prozent im Plus, während QIAGEN gut sieben Prozent nachgegeben habe. BioNTech bilde mit minus 13,8 Prozent das klare Schlusslicht des Trios.Der nach Marktkapitalisierung derzeit klar größte deutsche Biotech-Wert sei die Aktie von BioNTech mit 30,0 Milliarden Euro. Auf Platz zwei folge mit 9,9 Milliarden Euro die Aktie von QIAGEN. Platz drei nehme mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden Euro Evotec ein.Evotec habe im laufenden Jahr mit einigen positiven News positiv auf sich aufmerksam machen können, was von den Anlegern nach dem schwachen vergangenen Jahr honoriert worden sei.QIAGEN habe sich mit durchaus guten Zahlen gut behaupten können. Deutsche Bank Research habe die Einstufung für QIAGEN in dieser Woche mit einem Kursziel von 62 US-Dollar auf "buy" belassen. Die Papiere des Diagnostikspezialisten seien nach den Quartalsergebnissen und dem Ausblick erste Wahl, habe Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Bei BioNTech sei die Nachrichtenlage derzeit sehr mau. Zudem hätten zuletzt auch einige kritische Berichte belastet, was die Zulassung des Corona-Impfstoffs Comirnaty angehe. Bei BioNTech stehe nun ganz klar die weitere Pipeline im Fokus - insbesondere im Onkologie-Bereich. Hier solle es im laufenden Jahr einige News geben. Könne das Unternehmen hier überzeugen, dürfte die Aktie wieder den Weg nach oben einschlagen können.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: