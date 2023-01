Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



134,55 EUR +0,56% (16.01.2023, 13:25)



145,05 USD -2,92% (13.01.2023, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Impfstoff-Pioniers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe seit ihrem Zwischenhoch im Dezember bei 188,99 Dollar zuletzt wieder deutlich Federn lassen müssen. Insbesondere das Ende der Null-Covid-Strategie in China, aber auch die Abschaffung der meisten Corona-Regeln in den meisten Ländern, hätten dem Titel zugesetzt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe in ihrer jüngsten Studie die BioNTech-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 177 Dollar belassen. Das Thema Corona bleibe beim Mainzer Impfstoff-Pionier im Fokus, auch wenn in naher Zukunft etliche Studienergebnisse zu möglichen Impfstoffen gegen andere Infektionskrankheiten und Krebs anstünden, habe Analyst Chris Shibutani in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Beim gegenwärtigen Kurs von 145,05 Dollar bedeute das aber immer noch ein Kurspotenzial von 22 Prozent.Auch die Investmentbank JPMorgan stufe die BioNTech-Aktie derzeit mit "Neutral" ein. JPMorgan sehe das Kursziel derzeit jedoch nur bei 148 Dollar. Zuletzt habe CEO und Mitbegründer Ugur Sahin auf der viel beachtetet JPMorgan Healthcare Conference präsentiert. Der Fokus von Sahin habe auf der Entwicklungsplattform gelegen mit Produkten, die 2023 wichtige Meilensteine erreichen könnten, habe Analystin Jessica Fye in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Sie warte auf weitere Schritte bezüglich der Pipeline. Die Covid-19-bezogenen Erwartungen müssten aber neu ausgerichtet werden, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken.Derzeit am weitesten fortgeschritten in der Pipeline sei ein mRNA-Impfstoff gegen die saisonale Grippe. Hierzu solle es im laufenden Jahr Studienergebnisse geben. Aber auch News zu einigen Onkologie-Projekten stünden dieses Jahr auf dem Programm.DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich und rät, bei der BioNTech-Aktie weiter dabei zu bleiben, so Marion Schlegel. (Analyse vom 16.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)