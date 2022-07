Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach werbe in der Corona-Sommerwelle für zweite Auffrischimpfungen auf breiterer Front. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, halte für ältere Menschen im Herbst unter Umständen sogar eine fünfte Impfung gegen das Coronavirus für angebracht.Obwohl Lauterbach in seiner Rede "zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung vor Covid-19" am vergangenen Donnerstag erklärt habe, dass man wisse, "dass die Impfstoffe nicht wirklich gut schützen gegen die Infektion", rate er nun zu weiteren Boostern.Lauterbach habe erläutert, mit einer zweiten "Booster"-Impfung habe man "eine ganz andere Sicherheit". Sie verringere das Infektionsrisiko für ein paar Monate deutlich. Auch das Risiko, an Long Covid zu erkranken, sei deutlich geringer, habe er im Gespräch mit dem "Spiegel" (Donnerstagabend) mit Blick auf länger anhaltende Beeinträchtigungen gesagt.Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, halte für ältere Menschen im Herbst unter Umständen eine fünfte Impfung gegen das Coronavirus für angebracht. "Sollte es ab Oktober einen Impfstoff geben, der vor der Infektion mit den Varianten BA.4 oder BA.5 schützt, wäre eine fünfte Impfung sinnvoll", habe Marx der "Augsburger Allgemeinen" (Montag) gesagt. Wichtig sei, dafür die Kapazitäten in Zentren oder Arztpraxen aufzubauen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: