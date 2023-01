Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

138,90 EUR +0,83% (13.01.2023, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

149,41 USD -0,13% (12.01.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech trete derzeit auf der Stelle. Am Donnerstag sei sie mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent auf 149,41 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Damit sehe die US-Bank J.P. Morgan vorerst das Potenzial auch ausgeschöpft. Immer stärker in den Fokus rücke nach den deutlichen gesunkenen Corona-Impfzahlen die weitere Pipeline.J.P. Morgan habe die Einstufung für BioNTech nach einer Präsentation auf der Fachkonferenz der US-Bank, J.P. Morgan Healthcare Conference, auf "neutral" mit einem Kursziel von 148 Dollar belassen. Der Fokus von Mitgründer Ugur Sahin habe auf der Entwicklungsplattform gelegen mit Produkten, die 2023 wichtige Meilensteine erreichen könnten, so Analystin Jessica Fye in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie warte auf weitere Schritte bezüglich der Pipeline. Die Covid-19-bezogenen Erwartungen müssten aber neu ausgerichtet werden, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken.Der Umsatz mit dem Covid-Impfstoff werde in diesem Jahr wohl um rund 45 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro sinken, würden von Bloomberg befragte Analysten schätzen. BioNTech teile sich die Erlöse mit Pfizer. Unternehmenschef Ugur Sahin halte sich derweil bei dem Thema bedeckt. Da der Verkauf von Impfstoffen davon abhänge, ob eine andere Variante auftauche und die Dynamik der Pandemie ändere, "können wir nicht einfach vorhersagen, was passieren wird", so Sahin.Derzeit am weitesten fortgeschritten in der Pipeline sei ein mRNA-Impfstoff gegen die saisonale Grippe. Hierzu solle es im laufenden Jahr Studienergebnisse geben. Aber auch News zu einigen Onkologie-Projekten stünden dieses Jahr auf dem Programm.Der Fokus bei BioNTech rücke nun mehr und mehr auf die weitere Pipeline - insbesondere auf den Onkologiebereich. Und eines sei klar: Durch die Milliardeneinnahmen durch die Corona-Impfstoffe könnten diese nun mit vollem Engagement vorangetrieben werden. Derzeit sei bei BioNTech aber Geduld gefragt. Die nächsten Studiendaten würden weitere Richtung vorgeben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: