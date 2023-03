NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

123,00 USD -0,49% (28.03.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Matthew Harrison, Analyst von Morgan Stanley, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Corona-Imfpstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) von 216 auf 150 USD.Der Umsatz im vierten Quartal sei übertroffen worden, aber das sei nicht im Fokus der Investoren gestanden, da das Management für 2023 einen COVID-Impfstoffumsatz von ca. 5 Mrd. EUR erwarte, während die Konsensprognose bei 8 Mrd. EUR liege, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Er habe seine mittelfristigen COVID-Impfstoffumsätze gesenkt, um der Prognose und einem neu gestaffelten EU-Vertrag Rechnung zu tragen. Der Fokus für 2023 könne sich auf die Pipeline verlagern, nachdem die COVID-Zahlen nun gesenkt worden seien.Matthew Harrison, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Votum für die BioNTech-Aktie bestätigt und das Kursziel von 216 auf 150 USD reduziert. (Analyse vom 28.03.2023)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:114,25 EUR +0,75% (29.03.2023, 12:05)