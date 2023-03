Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

119,30 EUR -0,83% (27.03.2023, 10:51)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

128,20 USD -0,92% (24.03.2023, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Corona-Imfpstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zwar seien bei BioNTech zuletzt Gewinn und Umsatz nicht mehr so schnell wie zuvor gewachsen. Doch die Mainzer hätten im November ihre Umsatzprognose für 2022 erhöht. Wie genau sich das Geschäftsjahr 2022 sowie das vierte Quartal entwickelt hätten, werde BioNTech an diesem Montag gegen Mittag berichten.Die angehobene Prognose habe BioNTch im vergangenen November mit den an die Omikron-Untervarianten BA.1 und BA.4/5 angepassten Impfstoffen begründet.Der BioNTech-Partner Pfizer habe bereits Ende Januar seine Zahlen für das vergangene Jahr präsentiert. Die US-Amerikaner hätten 2022 dank hoher Verkaufszahlen bei dem Corona-Impfstoff und dem Corona-Mittel Paxlovid prächtig verdient. Für 2023 rechne Pfizer indes mit einem schleppenden Corona-Geschäft, viele Länder säßen noch auf genügend Impfstoff und Medikamenten, habe der US-Konzern Ende Januar mitgeteilt. Daher stelle sich Pfizer für 2023 auf einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang ein.Große Überraschungen seien zahlenmäßig heute nicht zu erwarten, da der US-Partner Pfizer, mit dem man sich die Einnahmen aus dem Corona-Impfstoff Comirnaty teile, bereits seine Zahlen und einen Ausblick vorgelegt habe. Pfizer rechne damit, dass die Verkäufe für Comirnaty im laufenden Jahr um 58 Prozent sinken dürften. Spannend wird allerdings, ob BioNTech einen neuen Ausblick auf die weitere Pipeline gibt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link