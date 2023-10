Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie der Mainzer Biotechgesellschaft BioNTech habe seit Anfang September massiv unter Druck gestanden, zuletzt habe sie sich aber stabilisieren und zeitweise einen ersten wichtigen Widerstand überwinden können. Nun gelte es, das positive Momentum seit Ende September zu nutzen, um weitere Hürde zu nehmen.Wichtig im Zuge der jüngsten Korrektur sei gewesen, dass die Aktie kein neues Jahrestief ausbilde und auch die 100-Dollar-Marke verteidigt habe. Am Montag sei BioNTech der Sprung über die 90-Tage-Linie gelungen. Der nachhaltige Ausbruch sei allerdings bislang noch nicht gelungen. Am Dienstag habe das Papier aber an einem allgemein schwachen Handelstag mit 3,0 Prozent im Minus bei 109,33 Dollar und damit wieder knapp unter der Durchschnittslinie geschlossen. Diese gelte es nun möglichst rasch zurückzuerobern und anschließend auch die 38-Tage-Linie zu überwinden.Wichtig für die Aktie wären gute Nachrichten von der Pipeline-Seite. Diese sei inbesondere im Onkologie-Bereich prall gefüllt.BioNTech bleibe derzeit klar der Favorit des "Aktionär" im mRNA-Sektor. Hier sei allerdings weiterhin viel Geduld gefragt. Kurzfristig wichtig wäre der Sprung über die angeproschenen Durchschnittslinien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.