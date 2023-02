Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

133,65 EUR +3,09% (20.02.2023, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

138,62 USD -1,96% (17.02.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem BioNTech in den vergangenen Jahren im Zuge der Pandemie enorm gefeiert worden sei, würden sich nun auch kritische Stimmen mehren. Nach Informationen von "WELT AM SONNTAG" beginne im März der erste Zivilprozess gegen den Mainzer Impfstoffhersteller wegen angeblicher gesundheitlicher Schäden aus der Covid-19-Impfung.Der Fall betreffe eine 57-Jährige, die behauptet, einen Herzschaden erlitten zu haben. Die juristische Aufarbeitung möglicher Gesundheitsschäden aus den Covid-19-Impfungen nehme in Deutschland in den nächsten Monaten Fahrt auf, berichte die "Welt". So beginne am 15. März der erste Zivilprozess gegen den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech. Weitere Zivilprozesse gegen BioNTech wegen möglicher Impfschäden würden laut Informationen von "WELT AM SONNTAG" Ende März in Frankenthal, im Mai in Düsseldorf und im August in München stattfinden.Und das sei nicht alles. Die "Welt" berichte zudem über Ungereimtheiten im Zulassungsprozess des mRNA-Impstoffs von BioNTech und dem US-Partner Pfizer . Die Genehmigung sei möglicherweise aufgrund von falschen Unterlagen erfolgt, heiße es. An den Daten der entscheidenden Phase-3-Studie gebe es immer mehr Zweifel. Pfizer weiche den Vorwürfen aus und verweigere sich einer Nachprüfung, berichte die "Welt".Für das Ansehen BioNTechs werde es in jedem Fall wichtig sein, dass das Unternehmen die Sicherheit seiner Impfstoffe bestätigen könne. Gelinge das und könne BioNTech bei den weiteren Studien insbesondere im Bereich der Onkologie positive Daten liefern, dürfte der Titel wieder Fahrt aufnehmen. Für Anleger bedeutet dies derzeit: Geduld bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link