Kurzprofil BioNTech SE:



Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist ein Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben.



Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. (21.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe am Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Anleger hätten mehr erhofft, die Aktie sei teilweise deutlich eingeknickt, am Ende sei BioNTech mit einem Plus von gut vier Prozent auf 90,00 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Nun würden auch die Kursziele der Analysten purzeln.BioNTech habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,82 Milliarden Euro erzielt. Erwartet worden seien im Vorfeld 4,2 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie habe bei 3,83 Euro gelegen. Auch hier habe man sich mehr erhofft. Die durchschnittlichen Prognosen im Vorfeld hätten bei 4,27 Euro je Aktie gelegt.Nun hätten sich auch erste Analysten zu Wort gemeldet, gleich zwei hätten ihre Kursziele gesenkt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Ziel von 100 auf 91 Dollar nach unten geschraubt. Die Erlöse mit dem Corona-Impfstoff hätten im vierten Quartal enttäuscht, habe Analyst Chris Shibutani in seinem jüngsten Studien-Update erklärt. Gleichzeitig habe er daraufhin gewiesen, dass die Prognosen für die Betriebskosten höher als erwartet seien, diese jedoch die Perspektiven für Medikamente im Bereich der Onkologie stützen würden. Auch das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel von 111 auf 100 Dollar reduziert.Seine Einschätzung bestätigt habe hingegen Emmanuel Papadakis, Analyst von Deutsche Bank Research. Er sehe das Kursziel für BioNTech weiter bei 110 Dollar, die Einschätzung laute weiterhin "hold". Allerdings habe er kritisch bemerkt, dass die Aussagen zum laufenden Jahr belasten dürften, sowohl was die Umsätze als auch die Betriebskosten angehe.Vorerst ist die Aktie jedoch unter den Stopp des "Aktionär" bei 80,00 Euro gerutscht und wurde verkauft, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.