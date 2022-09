Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.09.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Kampf gegen Corona geht weiter, an vorderster Front: BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das deutsche Pharmaunternehmen und sein amerikanischer Partner Pfizer hätten bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für einen an die derzeit kursierenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoff beantragt, Europa solle folgen. Bei entsprechenden Zulassungen könne schon im September mit der Auslieferung begonnen werden. Allerdings gebe es zu der angepassten Variante noch keine klinische Studie. Zuvor hätten die Firmen bereits Anträge für einen auf den Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff eingereicht, der allerdings in Deutschland so gut wie keine Rolle mehr spiele.Gehe alles glatt, sollte BioNTech die 2022er Umsatzprognose von 13 Mrd. bis 17 Mrd. Euro locker erfüllen. Davon dürften 8,4 Mrd. Euro als Gewinn hängen bleiben. Der Cashbestand, der per Mitte Juli 2022 bei 14,9 Mrd. Euro gelegen habe, könnte bis zum Jahresende auf bis zu 25 Mrd. Euro anschwellen. Dem stehe eine Bewertung des Unternehmens von rund 35 Mrd. Euro gegenüber - ein deutlich zu geringer "Aufschlag" angesichts der spannenden Pipeline von BioNTech."Im Bereich Onkologie haben wir ermutigende Daten für unseren individualisierten mRNA-Krebsimpfstoffkandidaten BNT122 bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und unseren innovativen Kandidaten für CAR-T-Zelltherapie BNT211 bei soliden Tumoren präsentiert, was zu unserem ersten PRIME-Status der EMA führte", so Unternehmenschef, Ugur Sahin, und ergänze: "Wir treffen Vorbereitungen für Zulassungsstudien." (Ausgabe 34/2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: