Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

98,54 EUR +1,36% (17.05.2023, 13:08)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,60 USD -2,13% (16.05.2023)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach einer Kaufempfehlung könnten die Papiere von BioNTech am heutigen Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate derzeit 1,8 Prozent auf 99,00 Euro zulegen und damit die jüngst gestartete Erholungsbewegung fortsetzen. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel würden die Anteilsscheine des Impfstoffspezialisten auf rund 107 US-Dollar steigen.Analyst Simon Baker vom Investmenthaus Redburn halte laut seiner Studie einen Wert von 170 Dollar für angemessen. Das Pendel sei umgeschwungen von lange massiver Überbewertung in das gegenteilige Extrem, so der Experte. In der Vorwoche seien die US-Papiere der Deutschen mit einem Kurs von 100,08 Dollar auf den tiefsten Stand seit April 2021 gefallen. Im laufenden Jahr hätten sie rund ein Drittel verloren."Es ist Zeit für einen Booster", habe Baker in Anspielung an die Auffrischung in der Impfkette gegen das Coronavirus geschrieben. Und hier stünden im laufenden Jahr bei BioNTech noch einige News aus der umfangreichen Pipeline auf dem Programm. Analyst Zhiqiang Shu von der Privatbank Berenberg habe hierzu erklärt: "Die Pipeline im Bereich der Onkologie ist derzeit noch nicht weit genug, um Anleger zu überzeugen." Er erwarte in diesem Jahr aber eine positive Wendung mit der mRNA-basierten Krebsimpfstoff-Studie BNT122.In der kommenden Woche sollten sich Anleger zudem einen weiteren Termin vormerken: Am 25. Mai finde die Hauptversammlung statt.Entscheidend für die Entwicklung der Aktie werde die weitere Entwicklung der Pipeline sein. Könne BioNTech hier punkten, dürfte die Aktie wieder deutlich zulegen können. Insbesondere im Onkologie-Bereich bestehe enormes Potenzial. Im laufenden Jahr seien noch einige wichtige News zu erwarten. Aus charttechnischer Sicht positiv: Die insbesondere psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar habe verteidigt werden können.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: