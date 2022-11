Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer mRNA-Spezialisten BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe sich zuletzt von ihren Oktobertiefs deutlich nach oben absetzen und auch die 200-Tage-Linie überwinden können. Zuletzt sei der Erholungsbewegung allerdings etwas die Luft ausgegangen. Hier gelte es nun, die 200-Tage-Linie zu verteidigen. Die Analysten von Bryan Garnier würden sich aber zuversichtlich zeigen, dass die Aufwärtsbewegung weiter gehe.Sie würden das Papier von BioNTech mit "buy" und einem Kursziel von 250,00 Dollar einstufen. Am Dienstag sei die Aktie bei 158,73 Dollar aus dem Handel gegangen. Neue Daten zu Omicron BA.4/BA.5-adaptierten bivalenten Boostern hätten ein verbessertes Ansprechen auf neuere Omicron-Sublinien gezeigt. Da Bedenken bestanden hätten, dass der zugelassene bivalente Booster gegen neu entstehende Unterlinien, die bereits weltweit an Boden gewinnen würden, nicht wirksam sein könnte, sehe man diese Ergebnisse als einigermaßen beruhigend an, so die Analysten.Die veröffentlichten Daten seien zwar begrenzt, würden aber darauf hindeuten, dass eine an BA.4/BA.5 angepasste Auffrischimpfung eine breitere Wirkung hätten und in der kommenden Wintersaison relevant sein könnte, was dazu beitragen könnte, Impfkampagnen voranzutreiben.Deutlich weniger Potenzial sehe jedoch die US-Bank J.P. Morgan. Sie habe das Kursziel von BioNTech zwar vor Kurzem von 132 auf 148 Dollar angehoben, die Einschätzung aber auf "neutral" belassen. Analystin Jessica Fye habe ihre Schätzungen für Corona-Impfstoffhersteller aktualisiert. Die Expertin habe ihre kurzfristigen Prognosen für mRNA-basierten Vakzinmarkt angehoben. In diesem Punkt habe sie nun noch stärker ihre Favoritenrolle für BioNTech gegenüber Moderna favorisiert.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.