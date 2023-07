Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech weite sein Engagement in China aus. Wie zuletzt bekannt geworden sei, habe die chinesische Biotheus mit BioNTech eine strategische Forschungskooperation und Lizenzvereinbarung geschlossen. Schon im April habe BioNTech mit einem anderen chinesischen Biotech-Unternehmen - Duality Biologics - eine Zusammenarbeit vereinbart.Bei Biotheus handle es sich um ein in China ansässiges Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Krebs- und Autoimmunerkrankungen konzentriere.Im Rahmen der Vereinbarung gewähre Biotheus BioNTech weltweit exklusive Optionen auf einen bispezifischen Antikörper im präklinischen Stadium und einen monoklonalen Antikörper im klinischen Stadium für die Krebstherapie. Darüber hinaus gewähre Biotheus BioNTech unter anderem exklusive Lizenzen für bestehende Panels von VHH-Bindern. Im Gegenzug werde BioNTech Biotheus eine Vorauszahlung leisten. Zudem habe Biotheus nach Ausübung der Option auf den bispezifischen Antikörper auch Anspruch auf Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren."Biotheus ist fest entschlossen, fortschrittliche Technologien zu nutzen, um ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken. Die Partnerschaft mit BioNTech, einem Vorreiter bei neuartigen Therapien, bringt unsere Mission erheblich voran. Durch diese Zusammenarbeit können wir unser Fachwissen bündeln, um innovative, potenziell transformative Therapien für Patienten weltweit zu entdecken", habe Xiaolin Liu, CEO von Biotheus, gesagt.Die jüngste Kooperation von BioNTech sei sicher kein Mega-Deal, zeige aber doch, dass man weiter ein Auge auf China habe. Die Aktie von BioNTech trete derzeit weiter auf der Stelle. Hier dürften erst Neuigkeiten aus der Pipeline wieder für Bewegung sorgen. Bis dahin ist bei der Aktie weiterhin Geduld gefragt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.