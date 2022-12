Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen habe heute bekanntgegeben, die klinische Entwicklung seiner Pipeline für Krebsimmuntherapien im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen und ausweiten zu wollen. BioNTech wolle seine klinische Präsenz hierzu auf Ostasien ausdehnen und dort ein neues Krebsforschungszentrum eröffnen.In Taiwan sollten Studien zu BNT113 bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren durchgeführt werden. Dies sei Teil der Asien-Pazifik-Strategie von BioNTech, die darauf abziele, innovative Medikamente in Asien zu entwickeln, herzustellen und den Zugang zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Behandlungen für die häufigsten Krebsarten liege. BioNTech arbeite hier mit der YongLin Healthcare Foundation zusammen, zudem sei BioNTech eine Partnerschaft mit dem taiwanesichen Unternehmen Retain Biotech eingegangen. Retain werde von der YongLin Healthcare Foundation gesponsert und beschäftige sich mit Präzisionsmedizin, Genommedizin und Zelltherapie in der Onkologie.BioNTech habe bereits Tochtergesellschaften in Singapur, Shanghai und Melbourne gegründet sowie eine Repräsentanz in Taipeh registriert, die BioNTech als regionale Innovationszentren dienen sollten. Das Unternehmen gehe davon aus, bis 2024 Hunderte von Arbeitsplätzen an diesen regionalen Standorten in mehreren Funktionen zu schaffen."Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch für die BioNTech-Aktie. Die Mainzer würden über eine starke Onkologie-Pipeline verfügen. Die stärkere Präsenz in Asien sei vielversprechend. Aus charttechnischer Sicht gelte es, das April-Hoch von 189,07 USD zu überwinden. Ein Sprung darüber würde ein neues Kaufsignal für die BioNTech-Aktie bedeuten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.