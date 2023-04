Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Beim Blick auf den Chart der BioNTech-Aktie zeige sich eindrucksvoll, dass die Corona-Euphorie komplett zum Erliegen gekommen sei. In der Dollar-Notierung drohe der Rutsch auf ein neues 52-Wochen-Tief, in Euro notiere der Wert bereits auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Auch von Analystenseite gebe es frischen Gegenwind.Deutsche Bank Research habe das Kursziel für BioNTech von 160 auf 135 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis habe sein Bewertungsmodell für den Impfstoffhersteller in einer am Montag vorliegenden Studie an die endgültigen Ergebnisse des vierten Quartals angepasst.Wie BioNTech im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres abgeschnitten habe, würden die Zahlen zeigen, die BioNTech am 08. Mai vorlegen wolle. Bisher hätten die Mainzer Verkaufserlöse seines Corona-Impfstoffes in Höhe von rund fünf Milliarden Euro für 2023 in Aussicht gestellt.Um die Pipeline weiterzuentwickeln, wolle BioNTech im laufenden Jahr 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Ohnehin sei im Kalenderjahr 2023 mit einigen Pipeline-News zu rechnen - darunter Phase-1-Daten zu Impfstoffen gegen Grippe, Malaria oder dem Kombi-Vakzin Covid-19/Influenza.Aber auch im zukunftsträchtigen Bereich der Onkologie plane BioNTech, das Potenzial seiner mRNA-Plattform zu demonstrieren. Hier sei ebenfalls mit einigen Daten im Jahresverlauf zu rechnen. Unter anderem würden aktualisierte Ergebnisse einer Phase-2-Studie mit Melanom-Patienten erwartet."Der Aktionär" bleibt langfristig optimistisch gestimmt, allerdings drängt sich aufgrund des schwer angeschlagenen Chartbilds derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: