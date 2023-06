NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,08 USD +0,70% (31.05.2023, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von Analyst Robert Burns von H.C. Wainwright & Co:Robert Burns, Analyst von H.C. Wainwright & Co, stuft die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unverändert mit "buy" ein.Robert Burns habe das Kursziel für BioNTech von 198 auf 181 US-Dollar gesenkt und stufe die Aktie weiterhin mit "buy" ein, nachdem das Unternehmen mit der Europäischen Kommission eine Vereinbarung zur Änderung des bestehenden Vertrags über die Lieferung von COVID-19-Impfstoffen an die Europäische Union getroffen habe. Die Vereinbarung sehe eine zeitliche Staffelung der jährlichen Lieferung von Impfdosen bis 2026 vor. Unter Berücksichtigung der Reduzierung des Gesamtvolumens habe das Unternehmen seine langfristigen Comirnaty-Verkäufe leicht reduziert.Robert Burns, Analyst von H.C. Wainwright & Co, stuft die Aktie von BioNTech weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:98,04 EUR -0,31% (01.06.2023, 13:06)