Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Widerstand in Form der 200-Tage-Linie erweise sich bei BioNTech als hartnäckig. Zur Wochenmitte sei zwar das Papier bis knapp an dies Durchschnittslinie herangelaufen, am Donnerstag habe sich BioNTech jedoch wieder davon entfernt. Kurzfristig im Fokus stehe derzeit die Einführung des angepassten Corona-Impfstoffs.Ein an neue Varianten angepasster Corona-Impfstoff werde voraussichtlich ab dem 18. September in Arztpraxen und Apotheken erhältlich sein. "Die Apotheken können bis 12. September die Bestellungen für die Arztpraxen und für selbst benötigte Impfstoffe beim pharmazeutischen Großhandel aufgeben", habe der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der "Rheinischen Post" (Freitag) bestätigt. Nach der Auslieferung ab 18. September stünden sie Praxen und Apotheken zur Verfügung. Diesen Tag habe im August bereits Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Termin für die Verfügbarkeit in Praxen genannt.Ein Expertenausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) habe vor wenigen Tagen grünes Licht für die Zulassung eines weiterentwickelten Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer in der EU gegeben. Es gehe um ein auf die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasstes Präparat. Es solle besser vor aktuell kursierenden Varianten schützen. Am heutigen Freitag habe die EU-Kommission nun noch formal zugestimmt.Preis habe gesagt, Arztpraxen und Apotheken bereiteten sich bereits auf eine intensive Impfkampagne im Herbst vor. Es sei mit einer komplizierten Terminvergabe zu rechnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: