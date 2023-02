Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech und der US-Partner Pfizer hätten eine neue Studie gestartet. Untersucht werde die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität ihrer mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Gürtelrose in der Phase 1/2. Gürtelrose (auch bekannt als Herpes Zoster) sei eine schwerwiegende Krankheit, an der jedes Jahr Millionen von Menschen weltweit erkranken würden.Die Studie solle bis zu 900 gesunde Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 50 bis 69 Jahren umfassen und werde in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Der Phase-1-Teil der Studie diene der Auswahl des optimalen mRNA-Impfstoffkandidaten sowie der Dosisstufe, des Dosierungsschemas und der Formulierung für die weitere Untersuchung im Phase-2-Teil. Die Studienteilnehmer würden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um zu überprüfen, wie lange der Impfschutz anhalten werde, so BioNTech in einer Mitteilung.Auch wenn es zurzeit bereits zugelassene Impfstoffe gegen Gürtelrose gebe, möchten Pfizer und BioNTech die mRNA-Technologie nutzen, um möglicherweise einen Impfstoff zu entwickeln, der eine hohe Wirksamkeit aufweise, gut verträglich sei und weltweit effizient hergestellt werden könne. Die Unternehmen würden hierfür die firmeneigene Antigen-Technologie von Pfizer und die firmeneigene mRNA-Plattformtechnologie von BioNTech nutzen, die bereits beim Covid-19-Impfstoff der beiden Unternehmen zum Einsatz kämen.Pfizer und BioNTech hätten im Januar 2022 eine Kollaboration zur Entwicklung eines Gürtelrose-Impfstoffs bekannt gegeben. Die Unternehmen würden zudem im Rahmen des Covid-19-Impfstoffprogramms sowie eines Programms für einen Kombinationsimpfstoff gegen Covid-19 und Grippe zusammenarbeiten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.