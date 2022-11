Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag hätten die Biotech-Schmiede BioNTech und sein amerikanischer Partner Pfizer weitere Daten zum an Omikron angepassten Covid-19-Impfstoff vorgelegt. Darüber hinaus könnten die Mainzer in Hongkong fortan Corona-Impfstoffe vertreiben. Dort habe die Regierung grünes Licht für BioNTech und Fosun Pharma gegeben.Wie aus einer Mitteilung der Regierung hervorgehe, habe der Gesundheitsminister von Hongkong eine Notfallzulassung von Comirnaty sowie den angepassten Omikron-Impfstoff genehmigt. "Um sicherzustellen, dass der betreffende Impfstoff auch weiterhin die Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität erfüllt, hat der Gesundheitsminister die genannte Genehmigung an Bedingungen geknüpft, darunter die Auflage, dass der Antragsteller weiterhin die neuesten klinischen Daten über den Impfstoff, aktualisierte Sicherheitsberichte und Qualitätszertifizierungsdokumente des Arzneimittelherstellers für jede Impfstoffcharge vorlegen muss", heiße es weiter.Apropos Daten: Das Forschungsduo BioNTech und Pfizer hatbe zum Omikron-Impfstoff neue Daten veröffentlicht. Diese würden demnach darauf hindeuten, dass der bivalente Impfstoff der Unternehmen im Vergleich zu ihrem ursprünglichen Covid-19-Impfstoff einen stärkeren Anstieg der neutralisierenden Antikörpertiter gegen neu aufgekommene Omikron-Sublinien induziere, so BioNTech.BioNTech habe zuletzt eine ganze Reihe positiver News veröffentlichen können. Unabhängig von den Entwicklungen rund um Corona verfüge das Unternehmen über eine breite Forschungspipeline, allen voran im Bereich Onkologie und der Infektionskrankheiten. Stellen sich hier in den kommenden Quartalen positive klinische Erfolge ein, dürfte die Aktie wieder nachhaltig den Weg nach oben einschlagen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur BioNTech SE. (Analyse vom 18.11.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.