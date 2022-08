Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Angesichts der erwarteten EU-weiten Zulassung von ersten an Omikron angepassten Covid-19-Boostern sehe der Immunologe Carsten Watzl die Ständige Impfkommission (Stiko) in der Pflicht. Er hoffe auf eine möglichst zeitnahe Empfehlung des Gremiums zu der Frage, für welche Gruppen die Präparate eingesetzt werden sollten.Das habe der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Er erhalte dazu bereits Anfragen von Hausärzten.Ausgehend von den bekannten Daten halte Watzl eine Empfehlung für eine zweite Auffrisch-Impfung mit den neuen Präparaten nur für bestimmte Gruppen für wahrscheinlich, etwa für Menschen ab 60 Jahren, Menschen mit unterdrücktem Immunsystem oder mit Vorerkrankungen. "Ich wäre sehr überrascht, wenn die Stiko sagen würde, dass sich alle Erwachsenen noch mal impfen lassen sollen."Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sei auf dpa-Anfrage zu den neuen Präparaten zunächst nicht zu erreichen gewesen. In einer bisherigen Impfempfehlung habe es geheißen, die Stiko werde die Evidenz aufarbeiten und die Empfehlung gegebenenfalls anpassen, sobald die neuen Impfstoffe zugelassen und verfügbar seien.Für Donnerstag habe die europäische Arzneimittelbehörde EMA ein Treffen ihres zuständigen Ausschusses angekündigt: Es gehe um Anträge von BioNTech/Pfizer und Moderna auf Zulassung von Covid-19-Impfstoffen, die an die Omikron-Sublinie BA.1 angepasst seien. Nach Deutschland sollten - vorbehaltlich der Zulassung - in den beiden Wochen ab 5. September rund 14 Millionen Dosen der neuen Booster kommen, wie aus einem Schreiben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hervorgehe.Positive News am Donnerstag dürften die Aktien von BioNTech und Moderna in jedem Fall stützen. Wichtig für den weiteren Kursverlauf dürften aber vor allem die weiteren Pipeline-Projekte sein. Hierzu würden in den kommenden Monaten einige News erwartet."Der Aktionär" bleibt für beide Werte optimistisch, favorisiert aber aufgrund der starken Onkologie-Pipeline die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link